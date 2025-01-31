Радіо промінь рекомендує

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Суспільство
Єдина цифрова аналітична житлова система, соціальне житло та детінізація ринку оренди житла – Шуляк про житлову реформу
31.01.2025
В Україні захворіло з підтвердженими діагнозами на ГРВІ, грип і ковід майже 2 мільйони людей – лікарка
31.01.2025
5 ділянок з викидом мазуту на Одещині, загалом до пів тонни — біолог про мазутну катастрофу в Чорному морі
31.01.2025
Українських дітей навчають бути російськими солдатами ― Рашевська про депортованих у РФ дітей
31.01.2025
Світ
"Асамблея покладає на Путіна відповідальність за акти терору" – Гончаренко про резолюцію ПАРЄ
30.01.2025
Ймовірність відставки Фіцо є дуже високою — Панченко
29.01.2025
Понад 90% коштів USAID йшли безпосередньо державі Україна ― Сушко
28.01.2025
"Густаво Петро відомий антитрампівською риторикою". Експертка про відносини між Колумбією та США
28.01.2025
Економіка
Потрібен Україні нафтогазовий транзит чи ні? Це дуже комплексне питання ― Уніговський
27.01.2025
В Україні підвищили облікову ставку і начебто знизилась інфляція. Але інфляція зросла — Невмержицький
25.01.2025
"Нічого трагічного" — Непран про можливу зміну оподаткування посилок з-за кордону
18.01.2025
"Практично всі АЗС працюють із одного резервуара" – експерти про ціни і якість пального в Україні
17.01.2025
Політика
Через нескасовані "поправки Лозового" Україна може навесні не отримати транш фіндопомоги від МВФ – Щербан
17.01.2025
Членство України у НАТО є гарантією безпеки для всього європейського континенту – Іванна Климпуш-Цинцадзе
26.12.2024
Відмова України від членства в НАТО на 20 років дасть час Росії для її завоювання – Олещук
6.12.2024
"Будувати краще, ніж було": Олена Шуляк про плани щодо відновлення України
6.09.2024
Війна
Це війна інновацій. Хто перший здогадається, як діяти і як протидіяти, той і перемагатиме – Отченаш
31.01.2025
Ситуація на Покровському напрямку поліпшилася – командир батальйону спецпризначення "Шквал"
30.01.2025
Ми поступово сточуємо наступальний потенціал російської армії – Селезньов про удари по НПЗ РФ
30.01.2025
Рекрутинг до Сил ТрО ЗСУ: в січні число звернень зросло втричі
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