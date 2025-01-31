Радіо промінь рекомендує

Українських дітей навчають бути російськими солдатами ― Рашевська про депортованих у РФ дітей

5 ділянок з викидом мазуту на Одещині, загалом до пів тонни — біолог про мазутну катастрофу в Чорному морі

В Україні захворіло з підтвердженими діагнозами на ГРВІ, грип і ковід майже 2 мільйони людей – лікарка

Єдина цифрова аналітична житлова система, соціальне житло та детінізація ринку оренди житла – Шуляк про житлову реформу

"Густаво Петро відомий антитрампівською риторикою". Експертка про відносини між Колумбією та США

Ймовірність відставки Фіцо є дуже високою — Панченко

"Асамблея покладає на Путіна відповідальність за акти терору" – Гончаренко про резолюцію ПАРЄ

"Практично всі АЗС працюють із одного резервуара" – експерти про ціни і якість пального в Україні

"Нічого трагічного" — Непран про можливу зміну оподаткування посилок з-за кордону

В Україні підвищили облікову ставку і начебто знизилась інфляція. Але інфляція зросла — Невмержицький

Потрібен Україні нафтогазовий транзит чи ні? Це дуже комплексне питання ― Уніговський

Через нескасовані "поправки Лозового" Україна може навесні не отримати транш фіндопомоги від МВФ – Щербан

Членство України у НАТО є гарантією безпеки для всього європейського континенту – Іванна Климпуш-Цинцадзе

Відмова України від членства в НАТО на 20 років дасть час Росії для її завоювання – Олещук

"Будувати краще, ніж було": Олена Шуляк про плани щодо відновлення України