Радіо промінь рекомендує

20 кращих пісень грудня 2024
Радіоесеї в авторському виконанні українських письменників і письменниць
Програма про знакові спецоперації українських військових та їх вплив на хід російсько-української війни.
Щовівторка о 10.07
Проєкти Радіо Культура, що дозволяють поринути в історію національної культури, літератури та мистецтва
Уся країна на одній хвилі
Історична ретроспектива економічних кризових явищ, які кардинально змінили хід історії.
Новий сезон радіостендап-шоу на Радіо Промінь
Проєкт про життя із втратою на Радіо Культура
Український дискурс у закордонних медіа.
Аналіз на об'єктивність та незаангажованість від журналістів Українського Радіо.
Досліджуємо понад десять століть нашої історії починаючи з часів Русі.
Слухайте в ефірі Українського Радіо, на ютуб-каналі та на подкаст-платформах з 22 січня.